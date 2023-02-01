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Bloomberg: Нью-Йорк буквально "купается" в незаконной российской нефти

Экономика

Город Нью-Йорк потребляет огромное количество топлива, которое было произведено из российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg: Нью-Йорк буквально "купается" в незаконной российской нефти

Власти США уже почти год как запретили импорт нефти и нефтепродуктов из России. Однако Нью-Йорк закупает необычно большое количество бензина и дизельного топлива в Индии. И как подозревают эксперты, индийские поставщики отправляют в США топливо, которое произведено из российской нефти. "Незаконной", как она названа в материале (перевод "ПолитРоссия").

В январе ежедневно в Нью-Йорк поставлялось порядка 89 000 баррелей индийского бензина и дизельного топлива, это максимальный показатель за последние четыре года.

Американские компании продолжают покупать энергоресурсы в Индии, которая импортирует рекордные объёмы нефти из России.

В январе импорт российской нефти в очередной раз достиг рекордных показателей, составив 1,39 миллиона баррелей в сутки. А тем временем США стали зависимы от поставок нефтепродуктов из отдалённых стран. Доставки грузов из Индии занимает более месяца, в два-три раза дольше, чем из Европы.

А это, по мнению американских аналитиков, не исключает дефицита поставок, поскольку запасы дизельного топлива и мазута на Восточном побережье США находятся на самом низком уровне за последние 12 месяцев, а запасы бензина сократились до десятилетних минимумов.

И это создаёт уязвимость в случае перебоев поставок в энергоносителях, считают эксперты.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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