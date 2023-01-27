В США пытаются ограничить право Байдена на использование нефтяного резерва страны

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ограничении полномочий президента по использованию нефтяного резерва страны.

За проголосовал 221 законодатель, из которых лишь один — представитель демократической партии. Против выступили 205 членов палаты представителей, все — демократы. Восемь конгрессменов не проголосовали, сообщает "Интерфакс".

Законопроект обязывает государство, в случае если США высвобождают нефть из стратегического нефтяного резерва не в экстренных случаях, возмещать эти объёмы новыми проектами по добыче на принадлежащих ему территориях.

Республиканцы, которые и выступили с инициативой принятия законопроекта, считают, что Джо Байден злоупотребляет использованием резерва в политических целях, чтобы сохранить низкие цены на топливо, дабы сохранить поддержку избирателей.

В Белом доме законопроект критиковали, упирая на то, что он ограничивает меры по поддержке простых американцев. Законопроект должен одобрить сенат, где у демократов большинство.

Нынешняя администрация в самом деле использует нефтяные резервы, чтобы компенсировать недостаток нефти и, таким образом, не допустить роста цен. И это, надо сказать, пока удаётся делать.

И кроме того, республиканцы традиционно выступают за более активную добычу нефти в стране, строительство трубопроводов и так далее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.