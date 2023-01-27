Палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ограничении полномочий президента по использованию нефтяного резерва страны.
За проголосовал 221 законодатель, из которых лишь один — представитель демократической партии. Против выступили 205 членов палаты представителей, все — демократы. Восемь конгрессменов не проголосовали, сообщает "Интерфакс".
Законопроект обязывает государство, в случае если США высвобождают нефть из стратегического нефтяного резерва не в экстренных случаях, возмещать эти объёмы новыми проектами по добыче на принадлежащих ему территориях.
Республиканцы, которые и выступили с инициативой принятия законопроекта, считают, что Джо Байден злоупотребляет использованием резерва в политических целях, чтобы сохранить низкие цены на топливо, дабы сохранить поддержку избирателей.
В Белом доме законопроект критиковали, упирая на то, что он ограничивает меры по поддержке простых американцев. Законопроект должен одобрить сенат, где у демократов большинство.
Нынешняя администрация в самом деле использует нефтяные резервы, чтобы компенсировать недостаток нефти и, таким образом, не допустить роста цен. И это, надо сказать, пока удаётся делать.
И кроме того, республиканцы традиционно выступают за более активную добычу нефти в стране, строительство трубопроводов и так далее.
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