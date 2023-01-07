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Bloomberg: США постоянно отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения резервов

Экономика

Официальный Вашингтон постоянно отказывается от предложений по восполнению стратегических нефтяных резервов государства. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: США постоянно отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения резервов

По информации издания, такая ситуация сложилась на фоне стремительного подорожания нефти на мировых рынках и несоответствия некоторых образцов стандартам. В материале сказано, что представители Минэнерго США отклонили ряд инициатив о возможной покупке топлива в следующем месяце. Как отмечают аналитики, Вашингтон, скорее всего, решит окончательно отложить эту закупку.

"США выберут лишь те предложения, которые соответствуют сертификациям и стоимости, являющейся выгодной для налогоплательщиков", — подчёркивается в статье.

Ранее посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья заявил, что западные страны буквально "побежали" в Африку за энергетическими ресурсами из-за украинского конфликта. По его словам, на континенте есть запасы нефти и газа, необходимые для "выживания".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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