Bloomberg: США постоянно отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения резервов

Официальный Вашингтон постоянно отказывается от предложений по восполнению стратегических нефтяных резервов государства. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, такая ситуация сложилась на фоне стремительного подорожания нефти на мировых рынках и несоответствия некоторых образцов стандартам. В материале сказано, что представители Минэнерго США отклонили ряд инициатив о возможной покупке топлива в следующем месяце. Как отмечают аналитики, Вашингтон, скорее всего, решит окончательно отложить эту закупку.

"США выберут лишь те предложения, которые соответствуют сертификациям и стоимости, являющейся выгодной для налогоплательщиков", — подчёркивается в статье.

Ранее посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья заявил, что западные страны буквально "побежали" в Африку за энергетическими ресурсами из-за украинского конфликта. По его словам, на континенте есть запасы нефти и газа, необходимые для "выживания".