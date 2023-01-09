ЕС может начать переговоры по поставкам газа из России, но при этом будет хитрить

Европейский союз уже в скором времени может начать переговоры по поставкам российского газа, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он считает, что это произойдёт в течение нескольких месяцев.

При этом Мариани полагает, что в настоящее время европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона. Либо же подвергнуться шантажу со стороны киевского режима.

Евросоюз и в самом деле может начать переговоры с Россией о поставках энергоресурсов, считает заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Однако европейцы наверняка пойдут на хитрость и подадут начало переговоров под антироссийским соусом. В Европе ни в коем случае не раскроют, что это они хотят сотрудничать с Москвой.

"Европейцы могут начать переговоры, но будут показывать, будто это делается по обоюдной инициативе, в связи с изменением ситуации и так далее", — сказал Гривач изданию "ПолитРоссия".

В успехе таких переговоров эксперт сомневается. По его мнению, антироссийский фон будет только мешать поиску компромиссных решений, принятие которых было бы в интересах и Европы, и России.

Отметим, что в минувшем году европейцы резко нарастили закупки сжиженного природного газа в Соединённых Штатах. При этом в Европе весьма недовольны тем, что газ американцы им продают в несколько раз дороже, нежели американским компаниям.

Однако особого выбора у Евросоюза нет. В Брюсселе взяли курс на сокращение поставок энергоресурсов из России. А раз так, то придётся мириться с высокими ценами на природный газ, ибо поставки СПГ в любом случае обходятся ощутимо дороже поставок по трубопроводам из России.

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