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Sohu: Запад попал в неудобное положение после указа Путина об оплате за газ

Экономика

Указ президента России об условиях оплаты за поставки природного газа поставил Запад в неудобное положение, считают авторы материала опубликованного на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Запад попал в неудобное положение после указа Путина об оплате за газ

В конце декабря Владимир Путин подписал указ, который позволяет покупателям российского газа из недружественных стран платить за него в иностранной валюте.

В материале китайских экспертов отмечается, что это на первый взгляд кажется странным. Ведь в марте прошлого года президент России подписал указ, согласно которому государства, которые ввели санкции против России, должны платить за газ в рублях. И нынешний указ некоторые наблюдатели сочли корректировкой российской политики.

"Многие подумают, что шаг Путина, очевидно, является компромиссом и уступкой, а также проявлением доброй воли по отношению к Европейскому союзу. На самом деле мышление Путина ничуть не изменилось, и можно проанализировать его намерения", — говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu (перевод "ПолитРоссия").

Речь в новом указе идёт не об оплате по новым соглашениям, а о погашении задолженности по договорам, заключённым ранее, до весны прошлого года. Весь газ, который должен быть поставлен по контрактам, заключённым позже, должен быть оплачен в рублях.

Так что новый указ об оплатах поставок газа президента России не противоречит предыдущему, они дополняют друг друга.

"Очевидно, что Путин прагматичен. Он просто не даёт тем недружественным странам, которые задолжали деньги, никакого оправдания для того, чтобы не возвращать долги", — говорится в материале.

По мнению китайских экспертов, новый указ президента России ставит западные страны в неудобное положение: им либо придется заплатить за поставки газа, либо в очередной раз нарушить международные соглашения и тем самым нанести ещё один удар по собственному авторитету.

Евросоюз и США и так уже выглядят ненадёжными партнёрами в глазах многих стран мира. А если они ещё и перестанут платить по счетам, то их репутация пострадает ещё сильнее.

Поэтому подход президента России можно назвать умным и практичным, считают китайские эксперты.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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