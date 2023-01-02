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Западные аналитики: за отказ от ресурсов из России Европа будет платить дорого и долго

Экономика

Высокие цены на газ в Европе сохранятся как минимум до 2030 года. Сейчас политика Евросоюза направлена на отказ от поставок газа из России. Однако несмотря на все усилия по компенсации дефицита из других источников, преодолеть его полностью не удастся.

Западные аналитики: за отказ от ресурсов из России Европа будет платить дорого и долго

Как отмечают эксперты компании Cornwall Insight, на исследование которых ссылается Bloomberg, следующей зимой ситуация в Европе будет зависеть от того, какой будет погода в январе, феврале и марте 2023 года. Если погода будет тёплой, то в хранилищах газа останется больше запасов. А это облегчит задачу по пополнению газовых хранилищ на следующий сезон. Даже если полностью отказаться от поставок из России.

Это с одной стороны. Но есть и другие причины, которые влияют на цену газа. И от погоды они не зависят.

Сокращение поставок российского газа компенсируется во многом за счёт поставок танкерами сжиженного природного газа (СПГ). И здесь есть проблемы, которые не позволят снизить цены.

СПГ сам по себе является дорогим продуктом, поскольку требует больших затрат энергии на сжижение, транспортировку специальными судами и регазификацию.

Танкеры могут доставлять сжиженный природный газ в любую точку мира. А следовательно, Европе придётся в любом случае конкурировать с другими рынками сбыта, обеспечивая привлекательную для поставщиков газа цену.

Кроме того, в Европе недостаточно развита инфраструктура для приёма танкеров с СПГ. Большинство европейских терминалов по приёму сжиженного природного газа расположены в Испании и Португалии. Но не хватает трубопроводов, по которым газ из этих стран можно было бы экспортировать в другие государства Европы.

Так что эксперты прогнозируют, что высокие цены на газ станут для Европы новой реальностью. Что, кстати, подтверждают и на официальном уровне высокопоставленные чиновники стран, входящих в Евросоюз. Такова цена политики отказа от энергоресурсов из России. Последствия которой заключаются не только в росте цен, но и в снижении конкурентоспособности европейских компаний.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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