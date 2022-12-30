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Белогорьев: РФ может поднять цену на свою нефть на $12-15 за баррель, игнорируя потолок цен

Экономика

Россия может увеличить стоимость нефти на $12-15 за баррель не обращая внимания на потолок цен на чёрное золото, введённый Евросоюзом, сообщил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Белогорьев: РФ может поднять цену на свою нефть на -15 за баррель, игнорируя потолок цен

По словам эксперта, стоимость нефти за вычетом всех издержек невысокая, что позволяет России маневрировать на рынке.

"Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие, прямо скажем. Это себестоимость плюс весьма небольшая маржа. Но сейчас от текущей цены FOB (стоимость в порту отгрузки — Прим. ред.) до потолка нас отделяет ещё 12-15 долларов — на эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта", — пояснил Белогорьев РИА Новости.

Как подчеркнул эксперт, при этом идёт постепенное замещение способов транспортировки и отгрузки нефти, но форсировать события не стоит. Что же касается потолка цен, то по словам Белогорьева, его можно просто "не замечать".

"В текущих условиях потолок можно просто не замечать, потому что он ни на что не влияет. Загадывать наперёд пока сложно", — резюмировал эксперт.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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