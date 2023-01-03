Эксперт Бахтизин: заявления западных финансистов о резком падении ВВП РФ — предвзятое мнение

Громким заявлениям западных аналитиков о том, что в России резко падает ВВП, лишь мнения, построенные на предвзятом отношении к нашей стране, заявил директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

По словам эксперта, никаких факторов падения ВВП страны не предвидится, а западные "специалисты" просто разгоняют антироссийскую повестку.

"Не надо забывать, что главные офисы всех этих организаций — и Всемирного банка, и Международного валютного фонда находятся в США, на территории, как говорится, нашего главного оппонента. Раз так, их заявления в отношении России всегда были и будут ангажированными, предвзятыми", — пояснил Бахтизин РИА Новости.

По словам эксперта, все подобные заявления направленны не только на то, чтобы очернить Россию, но и являются сигналом для инвесторов и бизнеса, что, якобы, нужно выводить деньги из страны и "бежать" на Запад и в ЕС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.