Эксперты: курс рубля в 2023 году будет зависеть от торгового баланса

Диапазон курса рубля в наступившем 2023 году будет достаточно широк, но вряд ли преодолеет психологическую отметку, заявили финансовые аналитики. По их мнению, национальная валюта будет варьироваться от 62 до 80 рублей за доллар.

Однако к концу текущего года, нацвалюта может потерять в позициях, но не существенно.

По мнению экономистов, курс рубля в 2023 году будет диктовать торговый баланс .

"Волатильность курса останется высокой в отсутствие операций по бюджетному правилу, которые в 2017–2021 годах заметно её снижали", — пояснил РИА Новости финансовый эксперт Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

Кроме того, на курсе рубля скажутся и торгово-экономические шаги России на нефтяном и газовом рынке.

"Возрастает важность переориентирования внешних поставок на Восток. На этом фоне у рубля появляется ещё одна зависимость, связанная с ситуацией в экономике Китая и его способностью восстановить спрос", — пояснил агентству эксперт Владимир Евстифеев банка "Зенит".

Ещё одним фактором, который как кажется не имеет отношения к российской валюте, всё же повлияет на текущие курсы. Речь о риске глубокой рецессии в европейских странах, которые могут начать сокращать торговый оборот.

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