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Аналитик Беляев о росте евро и доллара к рублю: в экономике РФ есть сбои

Экономика

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о том, что впервые с мая курс евро перевалил за отметку 70 рублей, а доллар вырос до 66 рублей.

Аналитик Беляев о росте евро и доллара к рублю: в экономике РФ есть сбои

Экономист объяснил, что рубль сейчас ослаб и по отношению к доллару, и по отношению к евро, и по отношению к юаню, что означает, что российская в процессе адаптации к новым условиях даёт сбои. Беляев напомнил, что в течение первых двух кварталов текущего года ситуация беспокойства не вызывала, однако теперь необходимо принимать какие-то меры.

"Если это всё шло достаточно активно и достаточно позитивно в течение первых двух кварталов этого года, даже с захватом немножко третьего квартала, когда рубль был стабилен по отношению к этим валютам, можно было утверждать, что у нас в экономике идут позитивные адаптационные проблемы, может быть, не быстрые, но они идут, и экономика достаточно прочна. То, что сейчас рубль уступил и доллару, и евро, и юани (всем трём), это значит, что в экономике есть какие-то сбои", — сказал Беляев.

Эксперт напомнил, что по третьему кварталу ВВП просел на 4%, а это достаточно серьёзные цифры, причём уже не адаптационные. Они показывают, что в экономике есть какие-то недоработки, на которые надо обратить внимание правительству и принимать более серьёзные меры не только для поддержания экономики, но для того, чтобы она выходила на рельсы более динамичного развития.

При этом аналитик выразил уверенность, что уже в скором времени курс евро по отношению к рублю стабилизируется в рамках естественных, объективно обусловленных пределов, и будет ниже 70 рублей — на уровне 67-68 рублей. Экономист убеждён, что доллар даже скорректируется немного вниз, и, соответственно, евро тоже скорректируется вниз совершенно определённо.

"То, что евро выходит на такое долговременное соотношение между евро и долларом, тут надо смотреть, где пределы. Вот это ответ на вопрос, что это никакой не обвал рубля, не укладывается ни в какую долгосрочную, долговременную тенденцию", — добавил Беляев.

Ранее стало известно, что курсы евро и доллара к рублю быстро росли утром 19 декабря. Курс евро впервые с конца мая превысил 70 рублей, курс доллара достиг отметки в 66 рублей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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