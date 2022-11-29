Россияне уверены в укреплении рубля: сбережения в нацвалюте

Более 52 процентов россиян заявили о намерении в 2023 году хранить сбережения в рублях на действующих счетах.

При этом ещё 40 процентов заявили, что верят в укрепление рубля, так как доллар станет невыгоден.

"По мнению 40 процентов россиян, рубль укрепится, и курс валют останется на уровне 60 рублей за доллар, 70 — за евро. 23 процента думают, что валюта достигнет значений 70 и 80 рублей соответственно, 19 процентов прогнозируют 50 рублей за доллар, 60 — за евро", — цитирует результаты опроса Rambler&Co RT.

Сокращать свои расходы намерены лишь 19 процентов опрошенных:

58 процентов — намерены сохранить "баланс" между дебетом и кредитом,

23 процента — не намерены ничего менять.

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