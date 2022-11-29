Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Defense News: вслед за ЗРК Patriot ФРГ придётся направить войска на Украину
Нижегородцы уже шестой день живут без света и тепла
Россиян, работающих за границей, обяжут платить НДФЛ
Белый дом: США не наживаются на поставках СПГ в Европу
Россияне ждут увеличения зарплаты в 2023 году
Илон Маск обвинил Apple: "Они ненавидят свободу слова в Америке?"
Жительница Норильска пожаловалась, что в "Эльдорадо" ей продали муляж iPhone
В ХМАО железная труба упала на шестилетнюю девочку на детской площадке
Садальский: СССР — это Уланова и Гагарин, а РФ — это Волочкова и Рогозин

Россияне уверены в укреплении рубля: сбережения в нацвалюте

Экономика

Более 52 процентов россиян заявили о намерении в 2023 году хранить сбережения в рублях на действующих счетах.

При этом ещё 40 процентов заявили, что верят в укрепление рубля, так как доллар станет невыгоден.

"По мнению 40 процентов россиян, рубль укрепится, и курс валют останется на уровне 60 рублей за доллар, 70 — за евро. 23 процента думают, что валюта достигнет значений 70 и 80 рублей соответственно, 19 процентов прогнозируют 50 рублей за доллар, 60 — за евро", — цитирует результаты опроса Rambler&Co RT.

Сокращать свои расходы намерены лишь 19 процентов опрошенных:

  • 58 процентов — намерены сохранить "баланс" между дебетом и кредитом,
  • 23 процента — не намерены ничего менять.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"
В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО
Мадлен Олбрайт могла бы научить Россию внешней политике Сергей Лебедев Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Корнилов: Запад открыл против РФ "второй фронт" в виде маргинальной оппозиции
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Последние материалы
Белый дом: США не наживаются на поставках СПГ в Европу
Россияне уверены в укреплении рубля: сбережения в нацвалюте
Россияне ждут увеличения зарплаты в 2023 году
Илон Маск обвинил Apple: "Они ненавидят свободу слова в Америке?"
Жительница Норильска пожаловалась, что в "Эльдорадо" ей продали муляж iPhone
В ХМАО железная труба упала на шестилетнюю девочку на детской площадке
Садальский: СССР — это Уланова и Гагарин, а РФ — это Волочкова и Рогозин
Зеленский в вечернем обращении выбирал между плохими и ужасными новостями
Мария Шукшина о проблемах идеологии в РФ: "Люди перестают верить государству"
Русская армия уничтожает технику НАТО, привезённую Порошенко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников