Американские журналисты заявили, что в Европе негативно оценили закон США о снижении уровня инфляции. По информации СМИ, подобные изменения могут спровоцировать "торговую войну".
Как напомнили в Politico, американские власти подготовили пакет льгот, на который потратят 369 миллиардов долларов. Эта мера должна помочь "зелёному" бизнесу в стране, отметили журналисты.
На Западе при этом подчеркнули, что корпорации из-за закона откажутся от инвестиционных проектов в Европе. О вероятных проблемах в сфере электромобилей уже рассказали во Франции и ФРГ.
"Перемирие кажется маловероятным", — предупредили в СМИ.
Ранее о рекордной инфляции в США заявил бывший глава государства Дональд Трамп. По его словам, "страна переживает худший период".
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