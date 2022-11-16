Трамп объявил о выдвижении в президенты США, но сменил лозунг на MAGaGA

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сделал обещанное "интересное заявление". Он объявил, что решил участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Трамп пояснил, что не может спокойно смотреть на действия нынешних властей, из-за которых страна "переживает худший период в своей новой истории". В пример он привёл рекордную инфляцию, рост количества малообеспеченных американцев и неконтролируемую миграцию.

Свой предыдущий лозунг он решил дополнить и теперь будет избираться под девизом: Make America Great and Glorious Again (MAGaGA) — "Сделаем Америку великой и славной вновь".

Джо Байден, находящийся на саммите G20 в Индонезии, затруднился прокомментировать заявления Трампа.

Накануне политолог заявил, что за победой демпартии на выборах в Конгресс США неизбежно последует мировой финансовый кризис.