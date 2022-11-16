Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сделал обещанное "интересное заявление". Он объявил, что решил участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Трамп пояснил, что не может спокойно смотреть на действия нынешних властей, из-за которых страна "переживает худший период в своей новой истории". В пример он привёл рекордную инфляцию, рост количества малообеспеченных американцев и неконтролируемую миграцию.
Свой предыдущий лозунг он решил дополнить и теперь будет избираться под девизом: Make America Great and Glorious Again (MAGaGA) — "Сделаем Америку великой и славной вновь".
Джо Байден, находящийся на саммите G20 в Индонезии, затруднился прокомментировать заявления Трампа.
Накануне политолог заявил, что за победой демпартии на выборах в Конгресс США неизбежно последует мировой финансовый кризис.
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