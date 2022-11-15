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Политолог Гуреев: за победой демпартии в США последует мировой финансовый кризис

Мир

Если американский парламент будет контролировать Республиканская партия, антироссийские санкции ослабят. В противном случае мир ждёт глобальный финансовый кризис, заявил политолог Данила Гуреев.

Политолог Гуреев: за победой демпартии в США последует мировой финансовый кризис

Приход к власти однопартийцев Дональда Трампа будет означать жёсткий контроль над расходами американского бюджета, а значит к ослаблению санкций в отношении России, включая снятие запрета на покупку российских углеводородов.

Но если конгресс останется под контролем демократов, в ближайшие два года политический вектор США останется прежним, отметил политический аналитик.

"Если до этого периода (выборов президента в 2024 году. — Прим. ред.) у Штатов будут такие же отношения с Россией, как сейчас, может последовать не только мировой энергетический, но и мировой финансовый кризис, который последует за первым", — уточнил он в интервью ФАН.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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