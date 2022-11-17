ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 18 ноября

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) установил официальные курсы доллара и евро на 18 ноября.

Официальный курс доллара — 60,3894 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 0,041 рубля (60,3484 рубля на 17 ноября).

Цена за один евро составляет 62,5712. По сравнению с предыдущим значением курс уменьшился на 0,0963 рубля (62,6675 рубля на 17 ноября).