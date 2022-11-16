ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 17 ноября

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) установил официальные курсы доллара и евро на 17 ноября.

Цена за один доллар составляет 60,3484 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,0368 рубля (60,3116 рубля на 16 ноября).

Официальный курс евро — 62,6675 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро поднялся на 0,0378 рубля (62,6297 рубля на 16 ноября).