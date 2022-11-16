Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) установил официальные курсы доллара и евро на 17 ноября.
Цена за один доллар составляет 60,3484 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,0368 рубля (60,3116 рубля на 16 ноября).
Официальный курс евро — 62,6675 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро поднялся на 0,0378 рубля (62,6297 рубля на 16 ноября).
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.