РБК пишет, что крупнейшими по количеству проданных принтеров в РФ стала китайская Pantum.
Ссылаясь на данные компании ITResearch сообщается, что китайская Pantum к концу третьего квартала стала лидером по продажам принтеров в России — 53%. Следом идёт американская HP — 21%. По 4-5% на российском рынке было продано японских Epson, Canon и Brother.
В прошлом году лидером рынка были HP — 36%, а у Pantum было лишь 16%. За первое полугодие по количеству проданных устройств рынок упал на 36%. Связано это с уходом нескольких брендов с российского рынка. Так, например, HP приостановила поставки в РФ.
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