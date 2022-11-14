РБК: крупнейшими по количеству проданных принтеров в РФ стала китайская Pantum

РБК пишет, что крупнейшими по количеству проданных принтеров в РФ стала китайская Pantum.

Ссылаясь на данные компании ITResearch сообщается, что китайская Pantum к концу третьего квартала стала лидером по продажам принтеров в России — 53%. Следом идёт американская HP — 21%. По 4-5% на российском рынке было продано японских Epson, Canon и Brother.

В прошлом году лидером рынка были HP — 36%, а у Pantum было лишь 16%. За первое полугодие по количеству проданных устройств рынок упал на 36%. Связано это с уходом нескольких брендов с российского рынка. Так, например, HP приостановила поставки в РФ.