Новые антироссийские санкции могут разорить тысячи компаний Европы

Сразу пять европейских промышленных ассоциаций просят власти Евросоюза не запрещать импорт российского алюминия, поскольку такие санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний.

Совместное заявление сделали Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet), а также Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond), сообщает агентство "Прайм".

Ассоциации направили властям Евросоюза письмо, в котором потребовали срочного вмешательства Еврокомиссии и стран-членов ЕС против угроз запрета российского алюминия, равно как высоких тарифов или санкций в отношении него, которые "представляют непосредственную и критическую угрозу для европейской алюминиевой промышленности".

Подчёркивается, что для небольших потребителей алюминия прямым следствием санкций может стать потенциальное закрытие тысяч компаний и десятки тысяч безработных в Европе.

В заявлении также отмечается, что выступающие за ограничительные меры против российского алюминия либо являются основным конкурентами компаний из РФ, либо пользуются вариантами поставок, которые недоступны для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности.

Стоит заметить, что одним из лоббистов санкций является американская компания Alcoa. Между тем, в некоторых государствах Евросоюза на самом высоком уровне высказывается недовольство тем фактом, что поставки американского сжиженного природного газа обходятся европейским компаниям в четыре раза дороже, чем компаниям из США. С алюминием может повториться та же история.

Надо сказать, что США уже вводили санкции против российской компании "Русал" в 2018 году. Однако после того, как цены на алюминий резко выросли, санкции были отменены.

На долю "Русала" в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Если он окажется недоступен, то цены на этот металл могут опять резко вырасти. Чего, собственно, и опасаются в европейских промышленных ассоциациях.