Орбан: Венгрия добилась разрешения ЕС не вводить "ценовой потолок" на газ РФ

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз позволил стать Будапешту исключением при введении "ценового потолка" на российский газ.

Как подчеркнул премьер, Венгрия не может остаться без энергоресурсов.