Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз позволил стать Будапешту исключением при введении "ценового потолка" на российский газ.
Как подчеркнул премьер, Венгрия не может остаться без энергоресурсов.
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