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Ордов: "Самые сложные времена для российской экономики позади"

Экономика

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Pravda.Ru оценил данные британского журнала The Economist, согласно которым российская экономика укрепляется на фоне рецессии в Европе.

Ордов: "Самые сложные времена для российской экономики позади"

"Да, такое возможно. Я предполагаю, что из-за замедления инфляции и стабилизации курса рубля ВВП в РФ вырастет в следующем году. Самые сложные времена для российской экономики позади. Однако риски из-за санкций всё ещё сохраняются", — сказал эксперт.

По его словам, Европа и США действительно входят в рецессию. Поэтому их макроэкономические показатели будут ухудшаться от месяц к месяцу, добавил специалист.

"Европейцы сталкиваются с продолжением инфляционных процессов. Страны не закончили цикл объёма ключевой учётной ставки. У них впереди фондовый и финансовый кризисы, риск перехода в стагфляцию, а из неё выход очень тяжёлый и болезненный", — заключил собеседник издания.

Ранее в The Economist обратили внимание на "деликатный" момент в экономическом противостоянии РФ и Запада. По словам журналистов, спад экономики нашей страны завершился. Как заявили в Goldman Sachs, деловая активность в России оказалась выше европейской.

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Автор: Евгения Васильева.
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