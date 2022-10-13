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Автор Людмила Черткова

The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит

Мир

В то время, как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается, сообщает The Economist.

The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит

Российские тролли публикуют в социальных сетях видеоролики, показывающие, как газовые плиты остаются включёнными на полную мощность несколько дней подряд. То, что в Берлине или Париже может стоить сотни евро предстоящей зимой, в Москве стоит несколько рублей. И эти ребяческие насмешки намекают на глубокую истину: экономическая война между Россией и Западом переживает непростой момент, пишет британский журнал.

"Гипс снимают, клиент уезжает…"

Издание отмечает, что западные санкции, введённые против России после начала ею специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, нанесли ущерб долгосрочным экономическим перспективам России, сократив её потенциал роста почти вдвое. Также снизилась добыча нефти и газа, являющихся источником жизненной силы российской экономики, а после вступления в силу в конце года европейских эмбарго добыча может сократиться ещё больше. Кроме того, в течение шести месяцев после начала СВО Россию покинули от 250 до 500 тысяч граждан, многие из которых являлись высокообразованными и хорошо оплачиваемыми.

Очередной экономический удар нанесло объявление частичной мобилизации. По оценкам издания, в сентябре россияне вывели с банковских рублёвых депозитов сумму, эквивалентную 14 млрд долларов. Ещё около 300 тысяч граждан покинули страну, и нехватка рабочих рук усугубляет проблему инфляции.

Не так страшен чёрт, как его малюют

Однако, несмотря на все эти трудности, рецессия в России, вероятно, подошла к концу, предполагает The Economist. Многие сомневаются в официальных данных по ВВП, но представление об экономической активности можно получить из разных источников. Например, "индикатор текущей активности", ежемесячно обновляемый банком Goldman Sachs, показывает, что активность в России немного оживлённее, чем в крупных европейских странах.

Кроме того, МВФ в своих последних прогнозах, опубликованных 11 октября, повысил экономические перспективы России на этот год. Так, если в апрельском прогнозе предполагалось, что российский ВВП упадёт на 8,5%, то сейчас ожидается снижение на 3,4%. Тут нечем похвастаться, но цифра приемлемая, отмечает издание.

В опубликованном российским правительством в конце сентября проекте бюджета на 2023-2025 годы предполагается значительное увеличение военных расходов, особенно связанных с "внутренней безопасностью", говорится в статье.

Действительно, экономические данные свидетельствуют о том, что Россия сможет продолжать борьбу. Избежав экономического коллапса, президент России Владимир Путин рассчитывает удвоить усилия как на мировой арене, так и внутри страны, резюмирует журнал.

Эта статья вышла в британском издании, которое сложно заподозрить в симпатиях к России и, соответственно, какой бы то ни было "пророссийской позиции". К тому же, фоном этой публикации служат многотысячные митинги во многих европейских странах, где протестующие призывают свои правительства вернуться к более рациональной экономической политике — или уйти в отставку. Всё меньше европейцев продолжают верить словам своих политиков, призывающих потуже затянуть пояса и терпеть холод и голод "назло Путину". О "всеевропейской революции" речи, конечно, не идёт, но это уже серьёзный повод задуматься политикам, всё ли они делают для блага своих граждан — или чужих.

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Европу опять поставили на колени? Без газа, выбора и альтернативы
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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