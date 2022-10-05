Букштейн успокоил россиян: стоимость мобильной связи не увеличится

Шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн прокомментировал падение потребления мобильного Интернета в России.

"Снижение трафика не вызовет роста цен", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит Радио 1.

По информации специалиста, предприниматели недавно увеличивали стоимость мобильной связи. Также собеседник издания напомнил, что цены контролируют чиновники. Вместе с этим Букштейн отметил: трафик может стабилизироваться.

Ранее "Известия" изучили данные Минцифры и сообщили, что за второй квартал этого года граждане нашей страны отправили и приняли через телефоны 8,35 миллиарда Гб, а за первый — 8,54 миллиарда Гб. О снижении трафика рассказали МТС, "Мегафон" и Tele2.