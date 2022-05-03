В освобожденном городе Херсон местный Интернет-провайдер SkyNET перешёл на сеть российского Ростелекома вместо украинской компании, ранее отключенной Киевом.
Отмечается, что 30 апреля в Херсоне и области перестал работать мобильный интернет и связь.
Однако специалисты из ЛНР восстановили мобильную связь.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области готовится референдум о создании народной республики. Руководство Крыма обеспечит подготовку к её вхождению в состав РФ.
По словам экс- депутата Верховной рады Алексей Журавко, украинский президент Владимир Зеленский отдаёт преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли.
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