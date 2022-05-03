В Херсоне появился российский интернет: SkyNET перешёл на сеть Ростелекома

В освобожденном городе Херсон местный Интернет-провайдер SkyNET перешёл на сеть российского Ростелекома вместо украинской компании, ранее отключенной Киевом.

Отмечается, что 30 апреля в Херсоне и области перестал работать мобильный интернет и связь.

Однако специалисты из ЛНР восстановили мобильную связь.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области готовится референдум о создании народной республики. Руководство Крыма обеспечит подготовку к её вхождению в состав РФ.

По словам экс- депутата Верховной рады Алексей Журавко, украинский президент Владимир Зеленский отдаёт преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли.