Летенков: продажа недвижимости по доверенности снижает стоимость жилья

За последнее время в России доля продажи жилья по доверенности через третьи лица существенно возросла из-за отъезда россиян за границу, заявил эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков.

По его словам, разница в стоимости между прямой продажей и через доверенность составляет около 15 процентов.

"За этот месяц у нас было три квартиры по доверенности. В первом случае покупатели видели продавца, и несмотря на это, негатив из-за продажи по доверенности, выданной в Москве, остался. Именно из-за этого снижение по цене от заявленной и без того невысокой цены составило минус 500 тысяч рублей", — пояснил эксперт в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Многие доверенности уехавшие граждане страны оформляют уже за рубежом, что ещё существеннее снижает стоимость жилья.