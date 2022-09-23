Генпрокурор РФ Краснов: Россия за рубежом арестовала активы на $500 миллионов

Компетентные органы за рубежом арестовали более 60 объектов недвижимости и других активов, согласно требованиям РФ.

Общая стоимость арестованного имущества составила около 500 миллионов долларов, заявил российский генпрокурор Игорь Краснов.

Он добавил, что российская прокуратура, следственные органы, оперативные службы, финансовая разведка, банковский и фискальный контроль продолжают успешно возвращать в страну финансовые средства, незаконно выведенные за границу.