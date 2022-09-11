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WSJ: приостановка "Северного потока" уже больно ударила по Европе

Экономика

Приостановка газопровода "Северный поток" уже ощутимо ударила по экономике европейских стран. Такое мнение высказал журналист американского издания The Wall Street Journal Джо Уоллес.

WSJ: приостановка "Северного потока" уже больно ударила по Европе

Последствия дефицита газа в ЕС предстоящей зимой испытают на себе все: и все отрасли промышленности, и обычные европейцы, уверен репортёр.

Уоллес напомнил, что самые энергоёмкие отрасли уже находятся на грани закрытия, например, металлургическая и стекольная промышленность. Причём губительно на них действует не только нехватка российского газа, а вообще покупка энергоресурсов на открытом рынке, на котором "стоимость электроэнергии и природного газа во много-много раз выше, чем до конфликта", отметил обозреватель.

При этом на нефтяном рынке положение России значительно улучшилось, несмотря на то, что Запад сделал всё, чтобы этому помешать.

"На данный момент все идет как по маслу. В этом году Россия зарабатывает в среднем около двадцати миллиардов долларов в месяц на экспорте нефти. В прошлом году в среднем показатель был менее пятнадцати миллиардов долларов", — написал Уоллес.

Ранее представители "Большой семёрки" подтвердили намерение ограничить цены на российскую нефть, обратившись ко "всем странам" с призывом последовать их примеру.

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Автор: Светлана Нерадовская
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