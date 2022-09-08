Forbes: Москва воплотит энергетический кошмар Европы в реальность

Аналитик издания Forbes Дэн Рункявичюс заявил, что Москва воплотит энергетический кошмар Европы в реальность.

По мнению Рункявичюса, если Евросоюз (ЕС) введёт обязательное нормирование газа, то это станет фиаско Европы. Ещё 2 сентября "Газпром" заявил о полной приостановки "Северного потока — 1" из-за поломки трубы. После этого цены на энергоносители взлетели, а европейский газ подорожал на 35%.

"Британцы, которые платят больше всех, видят, что их счета за электроэнергию утроились по сравнению с прошлым годом", — заявил Рункявичюс.

Европейские лидеры пытаются как-то спасти ситуацию. Одной из спасительных мер стал крупный бюджетный пакет в размере 375 млрд долларов для ограничения цен на энергоносители. Однако одной только Великобритании нужно 150 млрд долларов. По мнению аналитика, на выделенные деньги попросту нечего будет покупать, т. к. заменить российский газ на СПГ нет возможности.

"Европа смертельно зависит от Москвы, потому что она вырабатывает более 2/3 своей энергии из природного газа, 40% которого поступает из "Северного потока”. Для некоторых стран, включая Чехию, Венгрию, это единственный источник газа", — сказано в публикации.

Лидеры Евросоюза ещё летом начали операцию по отключению от "СП-1". Власти начали внедрять программы по добровольному нормированию потребления газа. Так, например, немцам советовали сократить потребление воды и протирать отдельные места влажной салфеткой. Однако автор Forbes уверен, что этого недостаточно. Газохранилища Германии будут заполнены лишь на 95%. Такого количества газа стране хватит лишь на два зимних месяца.

"Таким образом, велика вероятность, что Европе придётся перейти от добровольного к обязательному нормированию. ”Обязательное нормирование” — энергетический кошмар становится реальностью", — сказано в статье.