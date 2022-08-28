Итоги "турбинной войны” между РФ и коллективным Западом лишили Владимира Зеленского дара речи.
Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.
В Канаде объявили, что планируют передать оставшиеся несколько турбин "Северного потока-1” Берлину после ремонта, чтобы отправить их в РФ. Но изначально канадцы не собирались передавать даже первую турбину.
Кстати, "Газпром” не желает забирать эти турбины, поскольку не получил документов, что они не подпадают под санкции. Становится понятно, кто побеждает в этом противостоянии, пишут китайские эксперты.
"Запад признал свое поражение в "турбинной войне” с Россией. В свете санкций Канады против России министр экономики Германии Роберт Хабек предложил компромисс: сначала передать турбины Германии, а затем вернуть их "Газпрому” через немецкие руки. Соединенные Штаты также призвали Канаду вернуть турбины”, — пишет автор.
Отмечается, что Запад решил отыграть назад, ибо поставки через "СП — 1” стали быстро сокращаться. И хотя газовые хранилища ФРГ заполнены почти на 4/5, этих запасов будет маловато, чтобы пережить зиму без "дозаправки" из России, убеждены аналитики из Китая.
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