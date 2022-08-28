Кедми: когда в Европе станет холодать, в Донбасс потянутся представители ЕС

Антинатовский активист из Австрии Вильхельм Лангталер сообщил, что собирает активистов из Центральной и Западной Европы, чтобы отправиться осенью в Донбасс.

Военный эксперт Яков Кедми отметил, что время европейцы выбрали не случайно — в Европе будет начнёт холодать, а последствия энергокризиса будут очевидны не только для народа, но и для заводов, многие из которых начнут закрываться.

"Поездка в Донбасс принесёт много возможностей для активистов, потому что они, в отличие от правительства, будут утверждать, что санкции против России должны быть отменены и что необходимо проводить соответствующую экономическую политику”, — пишет в своём аккаунте мессенджера обозреватель.

Европейские активисты будут требовать от своего руководства отменить антироссийские санкции и сделать цены на "голубое топливо" прежними, уверен Кедми.