Фермер Прошаков: цены на прилавках растут из-за жадности производителей

Последнее время россияне возмущаются постоянно растущими ценниками на продовольствие. Фермер Андрей Прошаков из Волгограда уверен, что цены искусственно завышаются производителями.

Специалист привёл в пример стоимость подсолнечника и подсолнечного масла. По его словам, экспортные цены на эту продукцию увеличились, а потому производители решили поднять стоимость и на внутреннем рынке. Только за одну неделю семена подсолнечника подорожали на 500 рублей, и сейчас за тонну придётся отдать 25 700 руб.

Фермер отметил, что происходящее, на фоне рекордного урожая, напоминает фарс, передаёт его слова издание novostivolgograda.ru.

"Совершенно рукотворная ситуация, когда прогнозируется рекордный урожай этой культуры и такие же переходящие остатки подсолнечника и масла с минувшего года", — напомнил Прошаков.

Он уверен, что за границей данная продукция из-за избытка предложения теряла бы цену, но отечественные производители по какой-то причине не желают поступать подобным образом.