В Пермском крае подешевели продукты, но сильно подорожали путешествия

Согласно данным Пермьстата, июльские потребительские цены на товары и услуги в Пермском крае составили 99,8% от предыдущего показателя. Эксперты отметили, что на снижение индекса повлияли подешевевшие продукты питания и горючее.

По словам специалистов, уже два месяца подряд дешевеют продовольственные товары: куриные яйца, сахар, молоко, крупы и сладости. Как обычно летом снизились цены на сезонные овощи и фрукты.

Также в июле эксперты отметили уменьшение стоимости ряда непродовольственных товаров. Велосипеды для малышей подешевели на 5,6%, бытовая техника, дефицита которой удалось избежать, на 5,0%, мебель на 1,7%.

Вместе с тем значительно подорожали авиаперелёты (на 28,4%) и билеты на поезда дальнего следования (на 10-14,7%), сообщает портал properm.ru. Также выросли в цене коммунальные платежи (на 1,9-6,4%) и заграничные туристические поездки (на 6,1%).