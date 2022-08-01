Handelsblatt: не исключено, что Россия скоро обанкротит Евросоюз

В Германии полагают, что в скором времени Россия может обанкротить экономику Евросоюза. Подобный прогноз основан на отчётах Международного валютного фонда.

В статье немецкого делового издания Handelsblatt отмечается, что российский президент Владимир Путин выведет европейскую экономику из строя в течение ближайших нескольких месяцев. Последствия кризиса, выраженные стремительным ростом цен и ухудшением потребительских настроений, уже испытала на себе Германия.

По данным майского прогноза МВФ, экономический рост Германии снижен до 1,2 процента. Этот прогноз поддержал и германский федеральный банк Bundesbank.

Ещё один показатель — барометр потребления — каждый месяц рассчитывается научно-исследовательским институтом Handelsblatt для немецкой ассоциации розничной торговли.

И если в июле его значение практически не изменилось, то в августе ожидается существенное падение на 2,94 пункта.

Очевидно, что проблемы в крупнейшей экономике Евросоюза повлекут за собой проблемы и для сообщества в целом. Другое дело, что не очень понятно, причём здесь Россия и Владимир Путин.

Вернее сказать, понятно: во всех проблемах, в том числе и экономических, нужно винить российские власти. Однако очевидно, что большая часть проблем германской экономики связана с санкциями и разрывом экономических связей с Россией по инициативе Берлина.

При этом многие представители германской промышленности предупреждали, что отказ от российских энергоресурсов станет огромной проблемой, поскольку альтернативные источники найти очень сложно.

И дело не только в доступных объёмах нефти и природного газа, но и в их стоимости. Слишком высокая цена на тот же газ сделает попросту нерентабельными многие производства.

Так что прежде чем рассуждать о роли России в экономических проблемах Евросоюза, было бы неплохо обратить внимание, что делают власти ЕС и отдельных государств сообщества.