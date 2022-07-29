Bloomberg: Германия теряет свои лидирующие позиции в Евросоюзе

Германия постепенно утрачивает доминирующее положение в Европейском союзе из-за энергетического кризиса. Об этом пишет Bloomberg.

Журналист агентства Мария Тадео отметила, что на потерю лидирующих позиций Берлина в ЕС также повлияла зависимость ФРГ от российских углеводородов. По её мнению, в новых условиях ключевые позиции в Евросоюзе могут занять южные страны, например, Испания.

"Пока Берлин борется с шоком, юг Европы приобретает уверенность", — указала Тадео.

Как пояснила журналист, изменение баланса сил способно привести Европу к "оздоровлению". Брюссель должен поприветствовать такую перегруппировку сил, если она поможет улучшить процесс принятия решений в ЕС, считает обозреватель.

Ранее руководитель МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в стране могут начаться "народные восстания" в случае дефицита газа. Она подчеркнула: при таком сценарии ФРГ не сможет поддерживать Украину.