Германия постепенно утрачивает доминирующее положение в Европейском союзе из-за энергетического кризиса. Об этом пишет Bloomberg.
Журналист агентства Мария Тадео отметила, что на потерю лидирующих позиций Берлина в ЕС также повлияла зависимость ФРГ от российских углеводородов. По её мнению, в новых условиях ключевые позиции в Евросоюзе могут занять южные страны, например, Испания.
"Пока Берлин борется с шоком, юг Европы приобретает уверенность", — указала Тадео.
Как пояснила журналист, изменение баланса сил способно привести Европу к "оздоровлению". Брюссель должен поприветствовать такую перегруппировку сил, если она поможет улучшить процесс принятия решений в ЕС, считает обозреватель.
Ранее руководитель МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в стране могут начаться "народные восстания" в случае дефицита газа. Она подчеркнула: при таком сценарии ФРГ не сможет поддерживать Украину.
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