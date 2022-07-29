Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Восемь "Искандеров" поразили цели в районе Харькова
На Украине родители называют новорождённых Джавелина и Байрактар
В Северной Корее создали РСЗО нового поколения — лучше HIMARS
Разведка Британии: контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты
Кедми: "Ракета прилетела аккурат в воинскую часть в селе Лютиж Киевской области"
На Украине погиб музыкант и блогер Глеб Бабич
Ведущий Fox News: Украина перестала скрывать, что от США ей нужны лишь деньги
Подберёзкин: Одессу и Николаев штурмовать никто не будет
Вирусолог Альтштейн о ситуации с COVID-19 в РФ: Рост прекратится в конце августа

Bloomberg: Германия теряет свои лидирующие позиции в Евросоюзе

Мир

Германия постепенно утрачивает доминирующее положение в Европейском союзе из-за энергетического кризиса. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: Германия теряет свои лидирующие позиции в Евросоюзе

Журналист агентства Мария Тадео отметила, что на потерю лидирующих позиций Берлина в ЕС также повлияла зависимость ФРГ от российских углеводородов. По её мнению, в новых условиях ключевые позиции в Евросоюзе могут занять южные страны, например, Испания.

"Пока Берлин борется с шоком, юг Европы приобретает уверенность", — указала Тадео.

Как пояснила журналист, изменение баланса сил способно привести Европу к "оздоровлению". Брюссель должен поприветствовать такую перегруппировку сил, если она поможет улучшить процесс принятия решений в ЕС, считает обозреватель.

Ранее руководитель МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в стране могут начаться "народные восстания" в случае дефицита газа. Она подчеркнула: при таком сценарии ФРГ не сможет поддерживать Украину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Любовь Степушова Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Сырье
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Последние материалы
Восемь "Искандеров" поразили цели в районе Харькова
На Украине родители называют новорождённых Джавелина и Байрактар
В Северной Корее создали РСЗО нового поколения — лучше HIMARS
Разведка Британии: контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты
Кедми: "Ракета прилетела аккурат в воинскую часть в селе Лютиж Киевской области"
На Украине погиб музыкант и блогер Глеб Бабич
Bloomberg: Германия теряет свои лидирующие позиции в Евросоюзе
Ведущий Fox News: Украина перестала скрывать, что от США ей нужны лишь деньги
Подберёзкин: Одессу и Николаев штурмовать никто не будет
Вирусолог Альтштейн о ситуации с COVID-19 в РФ: Рост прекратится в конце августа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников