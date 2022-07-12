Инвестор Роджерс предупредил о рецессии мировой экономики с 2023 года

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что большая часть стран в следующем году пострадает из-за кризиса. По словам специалиста, в мире начнётся спад экономики, который может продлиться несколько лет.

"В этот раз нас ждёт затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Инвестор допустил, что политики смогут решить экономические проблемы за три-четыре года. По мнению Роджерса, кризис значительно повлияет на обстановку в Штатах. Как отметил специалист, рецессию в США либо уже зафиксировали, либо она скоро проявится.

Ранее аналитики Wells Fargo Investment Institute сообщили, что спад американской экономики начался в июле 2022 года. По информации экспертов, представители Вашингтона не ожидали настолько взрывного роста инфляции.