Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что большая часть стран в следующем году пострадает из-за кризиса. По словам специалиста, в мире начнётся спад экономики, который может продлиться несколько лет.
"В этот раз нас ждёт затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
Инвестор допустил, что политики смогут решить экономические проблемы за три-четыре года. По мнению Роджерса, кризис значительно повлияет на обстановку в Штатах. Как отметил специалист, рецессию в США либо уже зафиксировали, либо она скоро проявится.
Ранее аналитики Wells Fargo Investment Institute сообщили, что спад американской экономики начался в июле 2022 года. По информации экспертов, представители Вашингтона не ожидали настолько взрывного роста инфляции.
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