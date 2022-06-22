Тарифы на электроэнергию в Британии могут вырасти на 50 процентов к концу года

Стоимость электроэнергии для потребителей Британии может вырасти на 50%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Cornwall Insight.

Согласно прогнозу, к концу года величина счетов за потребленную энергию для большинства британских домохозяйств может достичь 3 тыс. фунтов стерлингов.

Новое повышение станет вторым крупным ростом тарифов с начала года на сегодняшний день стоимость электричества уже выросла более чем на 40%.

"Учитывая геополитические события в России, создающие значительные барьеры для потоков энергии, ситуация не показывает никаких признаков улучшения, мы, к сожалению, прогнозируем, что средний потребитель будет сталкиваться с повышением цены более чем на 50%, что само по себе является беспрецедентным повышением", — сказал главный консультант Cornwall Insight Крейг Лоури.

Ожидается, что с началом отопительного сезона более 12 млн британских домохозяйств столкнутся с "энергетической бедностью". Разразившийся в ЕС энергетический кризис является одним из последствий антироссийских санкций, введенных Западом после начала СВО.

В настоящее время большая часть европейских стран готовится к введению чрезвычайной ситуации в энергетике в связи с сокращением поставок российских энергоносителей.