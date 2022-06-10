Центробанк: полный эффект антироссийских санкций ещё не проявился

Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что власти нашей страны ожидали больший эффект от санкции Запада в отношении Москвы. Однако, по словам главы регулятора, Россия может столкнуться с последствиями ограничительных мер в будущем.

"Говорить о том, что полный эффект санкций проявился, преждевременно", — подчеркнула Набиуллина во время пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

Как отметила руководитель регулятора, экспорт РФ снизился. Однако аналитики Банка прогнозировали больший спад, добавила Набиуллина. По её словам, отечественные корпорации адаптировались к ограничениям.

Ранее ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень. Новый показатель составил 9,5% годовых.