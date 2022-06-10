Российский Центробанк в пятницу, 10 июня, понизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Как подчеркнули представители регулятора, новый показатель соответствует уровню, который устанавливали до санкций западных политиков против РФ.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции", — написали на официальном сайте ЦБ.
Вместе с этим в регуляторе подчеркнули, что на ключевую ставку влияют следующие факторы:
Ранее ставка ЦБ составляла 11%. Специалисты регулятора указывали на замедление роста стоимости товаров в России.
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