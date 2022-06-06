Посол США в РФ: Набиуллина провела талантливую работу по укреплению рубля

Посол США в РФ Джон Салливан похвалил руководителя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину за работу по укреплению рубля.

По его словам, Набиуллина — исключительно талантливый человек.

"Она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос", — подчеркнул Салливан в интервью ТАСС.

Дипломат считает, что в будущем влияние санкций на экономику РФ увеличится. Как отметил посол, на восстановление торгового сотрудничества России и США потребуется много времени. Он напомнил, что у стран ушли десятилетия на то, чтобы выстроить прочные экономические отношения, которые стали разрушаться после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.

Ранее Набиуллина заявила, что никакой дефолт России не грозит. Экономическая система страны, пояснила глава ЦБ, справится со всеми сложностями.