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Автор Елена Былкина

Компания Boeing, лишённая российского титана, остановила производство

Экономика

Американская компания Boeing приостановила производство самолетов 737 MAX. Связывают это с тем, что в США перестали поступать готовые детали из России.

Компания Boeing, лишённая российского титана, остановила производство

Известно, что каждый третий самолет Boeing собран из российского титана. В США из России посталяли не просто металл, но титановые изделия, которые изготавливали на предприятии "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде.

До введения против России санкций из-за начала спецоперации на Украине компания Boeing получала также металлообрабатывающий инструмент, который производили в Белгороде. Теперь же продукция завода поставляется для внутреннего рынка.

Компания Boeing вынуждена искать альтернативных поставщиков.

Ранее заслуженный пилот РФ Юрий Сытник признал, что летать в РФ будет не на чем. Угроза для гражданской авиации возникает из-за проблем с ремонтом российско-французских двигателей.

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Автор: Елена Былкина
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