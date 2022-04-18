Эксперт признал, что летать в РФ будет не на чем: "Печальненько немножко"

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник объяснил, что ждёт гражданскую авиацию в России к осени. Прогноз получился безрадостным.

Авиаэксперт рассказал об угрозах для гражданской авиации из-за проблем с ремонтом российско-французских двигателей.

К осени "ИрАэро" может прекратить перевозку на Superjet, потому что двигатели для самолётов в стране в большом дефиците.

"Двигателей у нас, в общем-то, нет. Печальненько немножко. Я думаю, что на 2-3 года у нас ничего и не будет", — цитирует слова Сытника Telegram-канал "Подъём".

Заслуженный пилот России отметил, что единичные экземпляры двигателей проходят обкатку, однако потребуется от 8 до 12 лет, чтобы создать отечественный двигатель.

"У нас ими занимаются не более 6-7. Значит, только через 5 лет серия пойдёт. Поэтому летать не на чем будет", — объяснил Сытник.

По словам эксперта, турецкая авиакомпания, взявшая на себя обязательства перевозить российских пассажиров, сможет взять на работу лётчиков и техников из РФ.

Ранее Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты юга и центра РФ.