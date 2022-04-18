Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник объяснил, что ждёт гражданскую авиацию в России к осени. Прогноз получился безрадостным.
Авиаэксперт рассказал об угрозах для гражданской авиации из-за проблем с ремонтом российско-французских двигателей.
К осени "ИрАэро" может прекратить перевозку на Superjet, потому что двигатели для самолётов в стране в большом дефиците.
"Двигателей у нас, в общем-то, нет. Печальненько немножко. Я думаю, что на 2-3 года у нас ничего и не будет", — цитирует слова Сытника Telegram-канал "Подъём".
Заслуженный пилот России отметил, что единичные экземпляры двигателей проходят обкатку, однако потребуется от 8 до 12 лет, чтобы создать отечественный двигатель.
"У нас ими занимаются не более 6-7. Значит, только через 5 лет серия пойдёт. Поэтому летать не на чем будет", — объяснил Сытник.
По словам эксперта, турецкая авиакомпания, взявшая на себя обязательства перевозить российских пассажиров, сможет взять на работу лётчиков и техников из РФ.
Ранее Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты юга и центра РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.