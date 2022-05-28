Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский войдут в историю, как главы стран, устроившие голодомор на земле.
Это сказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин, комментируя стремление западных стран вывезти украинское зерно.
Он отметил, что сейчас на Украине ситуация весьма сложная: многие регионы в не провели нужных весенне-полевых работ. Это приведёт к продовольственному дефициту.
Вывозить нельзя, уверен Володин, от этого пострадают украинцы.
Европейский Союз, запретив удобрения из РФ и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А калийных нет нигде вообще.
"Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Всё это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира", — подытожил спикер Госдумы РФ.
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