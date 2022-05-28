Байден и Зеленский войдут в историю как президенты, устроившие голодомор

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский войдут в историю, как главы стран, устроившие голодомор на земле.

Это сказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин, комментируя стремление западных стран вывезти украинское зерно.

Он отметил, что сейчас на Украине ситуация весьма сложная: многие регионы в не провели нужных весенне-полевых работ. Это приведёт к продовольственному дефициту.

Вывозить нельзя, уверен Володин, от этого пострадают украинцы.

Европейский Союз, запретив удобрения из РФ и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А калийных нет нигде вообще.

"Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Всё это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира", — подытожил спикер Госдумы РФ.