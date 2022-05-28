Рестораны быстрого питания бывшего американского бренда McDonald’s полностью возобновяют свою работу в России до 15 июля.
Об этом сообщает источник в правительстве Москвы, пишут СМИ.
Первым будет открыто заведение на станции московского метрополитена "Пушкинская". Ресторан начнет функционировать с воскресенья, 12 июня.
Как сообщил источник, новое название бывшего Макдоналдс, под которым он продолжит свою деятельность, держат пока в секрете.
"Это топ-секрет", — подчеркнул источник.
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