McDonald’s под "секретным" брендом возобновит работу в России до 15 июля

Рестораны быстрого питания бывшего американского бренда McDonald’s полностью возобновяют свою работу в России до 15 июля.

Об этом сообщает источник в правительстве Москвы, пишут СМИ.

Первым будет открыто заведение на станции московского метрополитена "Пушкинская". Ресторан начнет функционировать с воскресенья, 12 июня.

Как сообщил источник, новое название бывшего Макдоналдс, под которым он продолжит свою деятельность, держат пока в секрете.

"Это топ-секрет", — подчеркнул источник.