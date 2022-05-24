Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Курс доллара во время валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 57 рублей. Соответствующий показатель зафиксировали впервые с марта 2018 года.

По информации Мосбиржи, курс евро составил 58,6 рубля, что на 1,5 рубля меньше предыдущего результата. Индекс холдинга снизился до 2 284,15 пункта, индекс РТС достиг 1 262,96 пункта.

Ранее руководитель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что граждане узнают реальный курс рубля только при покупке наличной валюты по биржевому курсу.