Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Доллар США

Отмечается, что курс евро тоже продолжил падение и опустился ниже 60 рублей.

В последний раз такой показатель был зарегистрирован в апреле 2017 года.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников порекомендовал россиянам не торопиться менять доллары и евро на рубли. По его словам, к концу 2022 года ожидается укрепление иностранных валют.

Финансовый аналитик Михаил Костиков заявлял в интервью Pravda.Ru, что заработать на падении евро сейчас не получится. Он подчеркнул: из-за ограничений на экспорт капитала, введённых Центральным банком РФ, курс евро, скорее всего, будет и дальше снижаться.