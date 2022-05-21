Сенатор Клишас о реальном курсе рубля: поймём, когда сможем купить валюту

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что о реальном курсе рубля можно будет говорить только тогда, когда жители России смогут купить наличную валюту по биржевому курсу.

"О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту", — написал сенатор в своём Telagram-канале.

Накануне курс рубля на Московской бирже обновил максимумы за несколько лет. Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, курс евро — ниже 60 впервые с апреля 2017 года.

По мнению экономистов, причины укрепления рубля в следующем:

быстрый рост экспорта в денежном выражении на фоне обвала импорта,

жёсткие ограничения на покупку валюты,

жёсткие ограничения на покупку валюты, обязанность экспортёров продавать 80 процентов валютной выручки — при том, что цены на сырьё растут,

как результат — рекордный профицит счёта текущих операций России в апреле.

Надо заметить, что на этой неделе Центробанк отменил ряд ограничений на покупку иностранной валюты. По сути, такие остаются только в отношении доллара и евро.

"Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — было сказано в сообщении пресс-службы финансового регулятора.