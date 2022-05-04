Специалистам по сборке BMW выделили по 10 соток земли и посадочный материал

Калининградский холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил сотрудникам земельные участки под огороды в связи с непростой экономической ситуацией.

BMW "временно остановил" сборку на заводе. В мае почти все работники предприятия отправляются в оплачиваемый трехнедельный отпуск.

Так как работа на заводе пока невозможна, работникам выдадут по 10 соток земли и "высококачественный семенной картофель отечественного производства" для посадки.

В марте руководство АвтоВАЗа в связи с нехваткой поставок электроники, решило отправить своих сотрудников в незапланированный отпуск.