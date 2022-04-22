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Автор Светлана Нерадовская

Reuters: европейские компании могут оплачивать российский газ в рублях

Экономика

Согласно заявлению представителей Еврокомиссии, в Европе могут платить за газ из РФ в рублях, делая это в рамках антироссийских санкций.

Reuters: европейские компании могут оплачивать российский газ в рублях

Как пишет Reuters, для этого западным компаниям нужно проводить платежи в привычных евро и долларах, которые потом "будут конвертироваться в национальную российскую валюту".

"Компании также должны будут добиваться дополнительных условий по сделкам, таких как заявление о том, что они посчитают свои договорные обязательства выполненными только после внесения в качестве депозита нероссийской валюты", — сообщили в агентстве.

Ранее в Великобритании дали разрешение на оплату импорта российского газа, выполняя платежи через Газпромбанк и его дочерние компании в рамках ранее заключённых контрактов с 21 апреля до 31 мая.

Согласно новой схеме оплаты российских энергоресурсов, покупатели в Европе должны открыть рублёвый счёт в российском банке, а оплата за полученный ими газ должна пройти в национальной российской валюте.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
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