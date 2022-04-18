Всемирный банк снизил свой прогноз по росту мировой экономики на текущий год с 4,1% до 3,2%. Об этом сообщил президент организации Дэвид Мэлпасс.
"Мы снизили наш прогноз роста до 3,2% с прежних 4,1%", — заявил он в беседе с журналистами.
Ухудшение ожиданий почти на один процентный пункт Мэлпас объяснил влиянием на глобальную экономику событий на Украине, коронавирусных ограничений в Китае, а также растущих цен на энергоносители и процентных ставок регуляторов.
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