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Автор Антон Куликов

В ЕС решили напечатать побольше евро. И создали себе новые проблемы

Экономика » Финансы » Деньги

Значительный рост цен на энергоносители заставил руководство Евросоюза искать выходы из сложившейся ситуации. И в числе прочих была предпринята попытка нарастить эмиссию для дополнительного насыщения экономики Евросоюза деньгами. И в том числе для оплаты дорогого газа. Но этот план сработал не так, как задумывали в европейском центробанке.

В ЕС решили напечатать побольше евро. И создали себе новые проблемы

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, напечатать евро исключительно для оплаты поставок энергоресурсов невозможно.

"Если вы печатаете деньги, то они попадают в общую экономику и у вас происходит девальвация этой валюты, у вас растёт инфляция. Мы уже видим в Европе и США, что дорогая энергия порождает огромную инфляцию. В Америке она рекордная за 40 лет, а в еврозоне инфляция самая большая за всю историю существования евро как единой европейской валюты. У них она уже под десять процентов", — сказал Юшков.

Европейский центробанк напечатал дополнительные деньги, а затем направил их коммерческим банкам, которые, в свою очередь, выдали их в качестве кредитов компаниям. Значительная часть этих денег ушла на оплату поставок энергоносителей.

Но большой объём дополнительных евро рекордно обесценил валюту ЕС с соответствующими последствиями для потребительских цен, а дорогая энергия ударила по конкурентоспособности европейских товаров на мировом рынке. Юшков называет Евросоюз наиболее пострадавшим от нынешнего кризиса регионом, сообщает сайт "Экономика сегодня".

По словам эксперта, дополнительные средства, которые направлены на оплату поставок энергоносителей, одновременно разгоняют инфляцию, из-за чего дорожает всё остальное.

"Европейцы сметают всё с полок не потому, что у них дефицит, а потому, что они понимают, что завтра это будет дороже. Это порождает ажиотажный спрос, начинается паника, и в итоге запасы денег, которые были у простых европейцев на банковских счетах или под подушкой, обесцениваются. Это шок для европейцев. Они всегда считали, что дальше будут жить лучше, что у них денежки накапливаются. А оказывается, это всё обесценивается. Ухудшение уровня жизни уже началось", — отметил эксперт.

Между тем японский бизнес-журнал President Online обратился к теме отказа европейских государств от российских энергоресурсов. В материале отмечается, что экспертам сейчас не ясно, сможет ли Евросоюз действительно отказаться от поставок из России к 2030 году. А у новых европейских инициатив, направленных на достижение этой цели, выявляются новые проблемы.

В частности, импорт сжиженного природного газа и поставки по нероссийским трубопроводам будут значительно более дорогостоящими, чем импорт из России. А в случае с угольной энергетикой ставится под сомнение европейская политика декарбонизации.

Авторы японского журнала полагают, что Евросоюз стремится "оторваться" от поставок из России. Однако в ближайшей перспективе не в состоянии решить эту задачу.

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Редактор: Елена Тимошкина
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