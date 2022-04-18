Глупые затеи Запада мешают мировой торговле энергоресурсами

Бюрократическая верхушка Евросоюза, следуя инструкциям из Вашингтона, взяла курс на бойкот российских энергоносителей. Начав с угля, Еврокомиссия нацелилась на нефть, а потом планирует перекрыть газопроводы. Торговля между Европой и Россией имеет тенденцию сжиматься как шагреневая кожа. Наш экспорт придётся переориентировать на восточное направление, несмотря на трудности, связанные с геополитикой и логистикой.

В ходе совещания о текущей ситуации в нефтегазовом секторе российский лидер недвусмысленно охарактеризовал остро назревшие задачи его развития. Необходимо диверсифицировать экспорт, так как "в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении всё-таки будут сокращаться". Ставится задача шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки Юга и Востока, закрепляя тенденцию последних лет. Не следует забывать также об устойчивом снабжении энергоресурсами нашего внутреннего рынка и развитии глубокой переработки нефти и газа.

В пятый санкционный пакет, увязанный с кровавой провокацией киевского режима в Буче, евробюрократы вписали пункт о введении запрета на российский уголь начиная с середины августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жаждет большей крови: неонацисты на Украине будут рады устроить новые провокации с массой трупов невинных жертв, чтобы подтолкнуть колеблющихся европейских политиков ввести эмбарго еще и на российские нефть и газ.

В политике топливного эмбарго наглядно проявилось, как произошла смычка между постмодернистским фашизмом Европы и украинским неонацизмом. Даже несмотря на мощную пропаганду, масштабам которой мог бы позавидовать сам Йозеф Геббельс, евробюрократам не удаётся убедить своё население в том, что падение уровня жизни, высокие цены на товары и отсутствие тепла в квартирах (на фоне караванов с оружием, идущих с Запада в сторону Киева) послужат делу упрочения мира на планете.

Как показывают данные Федеральной таможенной службы, в прошлом году из России экспортировали 214 млн тонн угля, 230 млн тонн нефти и 244 млрд кубометров газа. При этом на недружественные страны (Европу, США и Японию) пришлось 28% угля, более половины нефти и 63% газа на общую сумму около $100 млрд. А если брать только данные по странам Евросоюза, то Россия за год поставила туда 50,4 млн тонн угля, 108,1 млн тонн нефти и 155 млрд кубометров газа. Теперь из-за капризов наших западных "партнёров" Европе придётся отказаться от выгодной торговли с Россией, а нашей стране — искать покупателей для выпадающих объёмов экспорта энергоносителей в других частях света.

Для поставок в Азию все пути хороши

На первый взгляд, перенаправить экспортные потоки топливного сырья на Юг и Восток не составляет труда, имея в виду дружественные нам Китай, Индию и другие густонаселённые страны Азии, имеющие огромный потенциал развития. Однако, когда доходит до дела, обнаруживаются досадные проблемы, связанные с логистикой.

Тревожные сообщения стали приходить от представителей угольной отрасли Кузбасса: с начала года его предприятия отгрузили в восточном направлении около 13 млн тонн угля, что на 18% меньше запланированного объёма. По словам министра угольной промышленности Кемеровской области Олега Токарева, такое отставание чревато неисполнением контрактных обязательств, штрафами от покупателей и потерей рынков.

По официальной версии от РЖД, после начала военной спецоперации на Украине приоритетом на железной дороге пользуются грузы внутрироссийского производства, товары высокого передела и сырьё для непрерывных производств. В результате мощностей Восточного полигона стало не хватать, БАМ и Транссиб уже работают на пределе возможностей. Сообщают, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв ранее пожаловался на загруженность железнодорожной инфраструктуры президенту Владимиру Путину, предложив минимизировать контейнерные перевозки на Восточном полигоне, дабы пустить по нему уголь.

Потребление угля в Индии в 2021 году превысило 1 млрд тонн, а добыча составляет 716 млн тонн — разницу приходится импортировать. Китай также нуждается в угле и готов импортировать более 200 млн тонн. Потребности в импорте двух этих стран вполне перекрывают весь объём российских поставок в Европу. Дело стало за малым — найти логистические развязки. На расширение провозной способности БАМа и Транссиба требуются годы и большие инвестиции, поэтому надо искать другие возможности.

Эксперты предлагают отправлять корабли из северо-западных портов, провести маршруты через Турцию и Иран, а также использовать возможности Северного морского пути. Его потенциал уже оценивается в 20 млн тонн, а с вступлением в строй новых мощных ледоколов он превысит 50 млн тонн. Преимуществом СМП является то, что он находится полностью в территориальных водах нашей страны.

При выборе портов юга наши экспортёры могут столкнуться с повышенными ставками фрахта судов. Также в условиях санкционного давления придётся стимулировать спрос азиатских покупателей выгодными ценами. Благо, все возникающие дополнительные расходы компенсируются тем, что цены на уголь сегодня находятся на исторических максимумах.

Из-за роста цен пострадают все

Ещё одним препятствием для ведения взаимовыгодной торговли с нашими восточными соседями является политическое давление, оказываемое на них Вашингтоном и Брюсселем. Им недостаточно лишить благ цивилизации собственное население, надо ещё загнать в нужду индийцев и китайцев. Правда, в случае с Пекином и Нью-Дели Дяде Сэму будет не так просто, как в случае с европейскими вассалами, лишёнными права самостоятельного голоса на международной арене.

Пекин не приемлет приёмы санкционной войны Запада, видя в ней нелегитимные попытки наказать Москву в одностороннем порядке. В начале февраля этого года в ходе личной встречи лидеры России и Китая подтвердили, что дружба между нашими странами не имеет границ, а в сотрудничестве нет запретных тем. Также была подчёркнута недопустимость попыток решать международные проблемы через политику травли и односторонних санкций.

Любая информация о развитии торговли России с её восточными соседями вызывает ярость у наших западных противников, так как они видят в ней угрозу подрыва санкций и серьёзные прорехи в политике "глобальной блокады". Когда стало известно о росте закупок российской нефти со стороны Индии в феврале-марте этого года, американские политики предприняли энергичные усилия для сдерживания столь неприятной для них тенденции.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен потребовали от властей Индии "не закупать дополнительные энергоносители у России". Блинкен заявил о необходимости "оказать давление на Путина", поэтому важно, чтобы "демократии стояли вместе и говорили единым голосом, защищая ценности, которые мы разделяем". Несмотря на назойливое американское "ухаживание", варьирующееся между завуалированной угрозой и лестью, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ничего не обещал и ограничился лишь вежливыми фразами "за диалог и дипломатию".

Вся эта перестройка логистических цепочек, вызванная глупой затеей Запада "причинить боль" России, строится по политическому принципу и вызовет рост затрат поставщиков. Если говорить о поставках нефти и газа в страны Азии, то России надо вытеснять с этого рынка компании Ближнего Востока. При наращивании экспорта российского угля в Индию, австралийским поставщикам достанутся рынки Евросоюза. Возможно, Индия сможет извлечь выгоды из конфронтации России и Запада, но из-за роста общего уровня цен в конечном итоге пострадают все.

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